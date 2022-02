Vanaf 2024 vier elektrische veerboten op het IJ

Amsterdam gaat vanaf 2024 elektrische veerboten inzetten. In totaal komen er vier nieuwe boten bij. Drie dieselveerboten zullen in diezelfde periode verdwijnen. Het betekent dat er tegen die tijd één extra pont bijkomt. In totaal varen er dan 15 veerboten over de rivier.

Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig om het groeiende aantal reizigers op te vangen. Ze verwacht dat het aantal reizigers in de avondspits tussen 2019 en 2030 met zeventig procent groeit. Dat zou betekenen dat er over acht jaar 13.500 passagiers per uur zijn. Op de verbinding tussen de Distelweg in Noord en de Houthavens zal het aantal reizigers naar verwachting zelfs verdriedubbelen.

Verduurzamen

Om te voorkomen dat meer veerboten ook voor meer uitstoot gaan zorgen, wordt een deel van de dieselboten dus vervangen door elektrische. “De aanschaf van deze vier veerponten is een grote stap naar het verduurzamen van de vloot en past binnen onze ambities als het gaat om de luchtkwaliteit in de stad", zegt wethouder Egbert de Vries in een persbericht.

Een voorlichter van de gemeente laat weten dat Amsterdam ''de ambitie heeft om alle veren op termijn emissievrij te laten varen." Of en wanneer dat gaat gebeuren, moet het college in 2024 bepalen, aldus de zegsvrouw.