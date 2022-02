In beeld: hoe Wervershoof het olympisch succes van ijskoningin Irene Schouten beleefde

Twee weken lang stond Wervershoof in het teken van één vrouw: schaatsster Irene Schouten. En ze maakte haar favorietenrol waar. Met drie keer goud en één keer brons keerde ze terug van de Olympische Spelen in Peking. Vandaag wordt ze gehuldigd.

En die huldiging begint met een bordesscène op het Raadhuisplein in Wervershoof. Vervolgens stapt Irene Schouten in de auto voor een rondtocht door het dorp. Die eindigt bij sporthal de Dars waar de schaatskampioen in het zonnetje wordt gezet.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

