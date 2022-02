Voor tweede jaar op rij meeste molshopen in Noord-Holland

Het is het tweede jaar op rij dat Noord-Holland bovenaan de lijst staat. Op Texel zijn er geen molshopen gemeld. Dat geldt overigens ook voor de andere Waddeneilanden. “Ondanks dat mollen goed kunnen zwemmen, lijken ze deze eilanden (nog) niet te hebben bereikt,” aldus Eveline van der Jagt, projectmedewerker bij de Zoogdierenvereniging.



Dat de Mollentelling eind februari plaatsvindt, is geen toeval. Van der Jagt: "Dit is de tijd dat mannetjes op zoek gaan naar een vrouwtje. Dan komen ze dichter naar de oppervlakte, en zijn de mol(sporen)hopen duidelijk zichtbaar."

Spreiding

Hoewel het opmerkelijk is dat er in Noord-Holland voor het tweede jaar op rij de meeste molshopen geteld zijn, kan Van der Jagt kan niet met zekerheid zeggen dat dat ook betekent dat de mol daar daadwerkelijk vaker voorkomt dan in andere provincies. "Bij de Mollentelling zijn we afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van mensen. We weten niet of er door meer verschillende mensen geteld is in Noord-Holland dan in andere provincies, of dat er daar echt meer molshopen te zien zijn."



De Zoogdierenvereniging kijkt met de Mollentelling vooral naar de spreiding van de mol in het land. Mollen hebben volgens Van der Jagt een belangrijke functie in ons landschap. Zo zorgen hun gegraven ondergrondse gangenstelsels voor beluchting van de grond, en dat water goed kan weglopen. Daarnaast eten mollen de larven en slakken van schadelijke insecten.

Invloed storm Eunice

Dit jaar zijn er in totaal meer dan 2100 tellingen ingevoerd met een totaal van ruim 17.500 molshopen. Dat is een flink stuk minder dan voorgaande jaren. Zo zijn er vorig jaar 53.000 molshopen ingevoerd. Een oorzaak zou de slechte weersomstandigheden kunnen zijn, volgens Van der Jagt. “Alhoewel er genoeg molshopen te zien waren, was het in verband met de stormen die over ons land raasden niet ideaal weer voor de tellers om eropuit te gaan.”