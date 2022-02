Handballers Aalsmeer in beroep tegen schorsingen: "Dit voelt oneerlijk"

De handballers van Aalsmeer gaan in beroep tegen de zware schorsingen van Tim Bottinga en Samir Benghanem. "Wij vinden normen en waarden belangrijk bij de club, maar wij vinden de straffen oneerlijk", aldus Aalsmeer-voorzitter Mike van der Laarse.

Tim Bottinga werd voor 12 wedstrijden geschorst en Samir Benghanem voor zes westrijden na een vechtpartij in de wedstrijd tegen Visé uit België. Bij de Belgische ploeg werd Yves Vancosen voor negen wedstrijden geschorst en zijn ploegmaat Nicolas Plessers voor drie. "Wij vinden het apart dat Vancosen minder wedstrijd schorsing krijgt dan Bottinga. Vancosen was de aanstichter van de vechtpartij", laat Van der Laarse weten.

Vrijspraak

De inzet voor de Noord-Hollanders is dat Samir Benghamen vrij wordt gesproken en dat Tim Bottinga strafvermindering krijgt. Gedurende het beroep mogen de spelers niet uitkomen in de BENE-League.

Aanstaande dinsdag wordt het gestaakte duel tussen Aalsmeer en Visé ingehaald. De wedstrijd wordt op neutraal terrein gespeeld in Panningen.