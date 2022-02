Amsterdamse Oekraïners slapen niet: "Het is net een slecht sprookje"

Enkele honderden mensen kwamen vandaag bij elkaar op de Dam om te demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. Vanmorgen vielen Russische troepen het land binnen en in meerdere Oekraïense steden zijn explosies en beschietingen gemeld. Oekraïeners in Amsterdam kijken van afstand angstig mee: "Mijn ouders schuilen nu in de kelder."

De Oekraïense HvA-studente Anastasiia Buhaichuk heeft vannacht niet geslapen. De hele nacht hield ze het nieuws in de gaten en had contact met haar ouders die in Oekraïne wonen. Zij werden vannacht opgeschrikt door explosies en schuilen sindsdien in de kelder. "Ik kan het gevoel niet beschrijven wanneer je moeder tegen je zegt dat ze bang is," vertelt ze vanuit haar studentenkamer. "Ik ben hier 2000 kilometer van Oekraïne vandaan en zij kunnen elk moment doodgaan."

Op de Dam werd vandaag gedemonstreerd tegen de oorlog. "Ik kan het bijna niet geloven," vertelt een Oekraïense man die nu een aantal jaar in Amsterdam woont. "Ik probeer contact te krijgen met mijn oma van 84, maar dat lukt niet omdat het internet zo slecht is. Het laatste bericht wat ik van haar kreeg is dat ze naar de supermarkt ging, en sindsdien hoor ik niks meer."

Anastasiia krijgt veel steunbetuigingen van vrienden uit alle uithoeken van de wereld. "Ik krijg de hele dag door berichtjes, ook van mensen die ik jaren niet gesproken heb," zegt ze. "Het is moeilijk en het voelt machteloos, maar het enige dat wij hier kunnen doen is onze stem laten horen en zeggen dat we het er niet mee eens zijn."