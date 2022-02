Veel verkeersproblemen in Noord-Holland, alles komt nu langzaam weer op gang

Met de nadruk op langzaam, vertelt een woordvoerder van de ANWB. "Door het grote aantal problemen kan het even duren voordat iedereen weer door kan rijden." Het zal nog even duren voordat iedereen weer soepel door kan rijden.

Ongelukken

De A22 was ter hoogte van de Velsertunnel afgesloten vanwege een ongeluk. Alleen richting Velsen was de weg afgesloten. De weg is zojuist weer vrijgegeven.

Ook de A10 ter hoogte van de Coentunnel was afgesloten vanwege een ongeluk. Het ging om een ongeval met meerdere voertuigen in de tunnel. De ANWB laat weten dat dit ook zojuist is opgelost en de weg weer vrij is.

Kapotte brug

A9 was afgesloten vanwege een technisch probleem. De open brug wilde niet meer dicht. Er was een monteur onderweg, maar ook die kwam in de file terecht. Inmiddels is de monteur ter plaatse geweest en is de brug weer dicht en de weg weer open.

Alle problemen zorgde ervoor dat het ook op de provinciale wegen behoorlijk vast kwam te staan, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Dit komt omdat bestuurders op zoek gingen naar een andere route. Op de N197 richting Heemskerk en de N516 richting Zaandam Oostzaan staat zeker meer dan een half uur file.

De woordvoerder van de ANWB benadrukt dat ondanks alle problemen zijn opgelost, het niet gelijk weer koek en ei is op de weg. Iedereen kan langzaam weer doorrijden, "Maar het is nu een kwestie van geduld voordat alle files zijn verdwenen", vertelt de woordvoerder. "Rij wel voorzichtig, want op nieuwe ongelukken zitten we niet te wachten."