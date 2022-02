IJmond NL V Kleinkinderen runnen IJspaleis, oma Kors (99) ziet dat het goed is: "De cirkel is rond"

Het IJspaleis Driehuis is een begrip in de IJmond. Als het ook maar een béétje mooi weer is, vormt zich meteen een rij op de stoep van de winkel. Dat is al decennia zo en als het aan de nieuwe eigenaren ligt, zal dat ook nog jaren zo blijven. Karol en Adrian Kors hebben de zaak overgenomen van hun neef Rob Kok, die de ijssalon ruim 25 jaar heeft gerund.

Karol en Adrian zijn als het ware opgegroeid in het IJspaleis. Hun ouders hebben jarenlang in de zaak gestaan en daarvoor hun opa en oma. Oma Kors is inmiddels 99 jaar oud en verrichtte de openingshandeling. Een emotioneel moment. "Het is toch heel bijzonder dat eerst mijn kinderen en nu mijn kleinkinderen hier ijs verkopen. Ik vind het prachtig. Het is een mooi sluitstuk van mijn leven, de cirkel is rond", vertelt Oma Kors aan NH Nieuws. Oma Kors kreeg het eerste ijsje uitgereikt, een oubliehoorntje met vanille-ijs, haar favoriet, en had meteen ook enkele tips voor haar kleinzoons. "Zorg dat je altijd schone handen en nagels hebt en doe je werk met een lach."

De nieuwe eigenaren hebben de laatste maanden hard gewerkt om zich het ijsmaken eigen te maken, want hoewel ze bij wijze en spreken in de zaak zijn geboren, hadden ze geen ervaring. Karol: "De afgelopen maanden hebben we echt ons best gedaan en we denken dat we mooi, ambachtelijk ijs maken. Dat vinden niet alleen onze ouders en oma, maar ook mensen hier in de buurt. Dat is een mooi compliment. "