Zaans-Oekraïense politica zoekt steun bij lotgenoten op de Dam: "Dan ben ik niet alleen"

Anja is geboren in Oekraïne, maar staat nu op de lijst van het CDA in Zaanstad. Politiek is haar niet vreemd, want in Oekraïne was ze burgemeester van enkele gemeentes die nu onder vuur liggen. "Het is er onrustig met explosies, want de dorpen liggen vlakbij een militaire basis en een vliegveld," zegt ze. In één van de dorpen die ze bestuurd heeft, wonen ook haar ouders. In het verleden heeft ze met haar ouders besproken of ze niet ook moeten vluchten, maar die moeten daar niet aan denken. "Mijn vader is 70 jaar en geeft aan dat hij blijft vechten voor zijn land."



Vannacht werd Anja rond drie uur wakker met een "slecht gevoel". Een paar uur later hoorde ze van haar landgenoten dat de eerste bommen waren gevallen. Ze probeert zolang mogelijk contact te onderhouden met familie en bekenden via sociale media. Af en toe krijgt ze berichten dat er een aanval is afgeslagen of dat er Russische vliegtuigen neer worden gehaald. Hoe betrouwbaar die appjes zijn, is nu nog niet duidelijk.



In Amsterdam stonden vandaag niet alleen betogers uit Oekraïne, maar waren er ook demonstratie-borden met waarschuwingen uit andere Baltische staten. Anja vreest dat Poetin niet alleen Oekraïne wil veroveren, maar ook plannen heeft om andere landen binnen te vallen.



"Wat hij (redactie: Poetin) doet in Amerika met de verkiezingen en digitale aanvallen bij andere landen, weten we. Hij is in staat de hersenen van mensen te hacken, en dat is echt gevaarlijk. Ook voor Nederland en de westerse wereld."