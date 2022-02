Grootste Band van Nederland in mei bij IJsbaan Haarlem: "We mogen weer!"

"Het grote middenterrein wordt een groot podium waar al deze muzikanten komen te staan. We bekijken nog hoeveel publiek erbij kan om te genieten van het mini-concert", aldus organisator Alain Timmers. De eerste twee edities vonden plaats op de Grote Markt en bij de Lichtfabriek in de Waarderpolder.

Verschillende nationaliteiten spelen samen

De muzikanten zullen samen verschillende pop- en rocknummers spelen, waaronder Rockin' in a Free World van Neil Young en Iedereen is van de Wereld van The Scene. Inmiddels hebben zich meer dan 500 deelnemers aangemeld, zelfs uit Amerika, Canada en Spanje.

De eerste akkoorden zullen worden gespeeld door zanger en bassist Frank Kraaijeveld, de oprichter van The Bintangs uit Beverwijk. Door corona moest de derde editie telkens uitgesteld worden. Zoals het er nu naar uitziet, kan het evenement zonder aanpassingen doorgaan. "We kunnen weer, we mogen weer, dus we gaan weer!", aldus Timmers.

Kijk hieronder naar beelden van één van de vorige edities van De Grootste Band van Nederland: