Waarom hebben we in Noord-Holland geen wateroverlast door de afgelopen stormen?

Het is al een tijdje vies en nat weer en je zult je misschien wel eens afvragen of we in onze regio al dat regenwater wel kunnen verdragen? 'Ja' is hierop het antwoord. "We leven hier in een waterige omgeving, maar dat zorgt er juist voor dat hier bijna geen wateroverlast is", legt Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit.

Al deze slootjes en watertjes zorgen er dus voor dat het regenwater goed afgevoerd wordt. En ook de vele gemalen in onze regio helpen om overtollig water weg te pompen. Daarnaast is het misschien ook wel positief geweest dat stormen van afgelopen tijd juist aan de kust het heftigst waren. "De regen had niet eens een kans om te vallen door de wind. Pas nadat de wind over het IJsselmeer trok en in Drenthe en Limburg terecht kwam, kon de regen wat rustiger naar beneden vallen."

Als we alle slootjes en kanalen vanaf Amsterdam-Noord tot aan Texel achter elkaar zouden plakken, dan zou er 20.000 kilometer aan watertjes liggen. "Ons gebied bestaat uit meren, sloten en plassen en dit stelsel met al deze wateren en gemalen zorgen er juist voor dat het water makkelijk weg te stromen is", legt Cortel vol enthousiasme uit.

En dat zorgt ervoor dat wij in Noord-Holland door de storm bijna geen tot geen wateroverlast hebben ervaren en in het oosten en zuiden van het land wel. Ook hebben Drenthe en Limburg glooiende landschappen. "Water stroomt altijd naar een kuiltje en rolt naar beneden van een heuvel. Wij hier zijn plat."

Waterland wel overlast

Overigens hebben ze in Waterland wel nog last van regenwater gehad door de stormen. "Maar daar zijn ze in dat gebied inmiddels wel bekend mee", grapt Cortel. In de regio Waterland is het niveau tussen de bovenkant van het slootwater en het naastgelegen land bijna gelijkwaardig. "Soms heb je het idee dat je hier lager dan het slootje rijdt. Zondag was er veel regen gevallen en het land en de slootjes hebben toen veel water opgevangen. De wind blies vervolgens het water zo uit sloot de weg op."

Ondanks dat we in Noord-Holland bijna voor 90 procent onder zeeniveau leven, bieden onze uitgebreide waterstelsels en gemalen ons dus een steuntje in de rug. "We hebben momenteel drie grote gemalen in Noord-Holland en daar komt over anderhalf jaar een vierde bij in Monnickendam."