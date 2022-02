Storm Eunice eist vijfde leven: automobilist overleden die in Amstelveen boom op auto kreeg

De man die vorige week vrijdag tijdens storm Eunice in Amstelveen een boom op zijn auto kreeg en bekneld raakte, is aan de gevolgen van dat ongeluk overleden.

Dat laat zijn neef aan NH Nieuws weten. Het slachtoffer - een zeventiger - reed in zijn auto over de Olympiadelaan toen er een boom op zijn auto viel. De man raakte bekneld, waarna de brandweer ter plaatse kwam om hem te bevrijden. Dat kostte de brandweer ongeveer een uur, waarna hij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht.

Volgens de neef van het slachtoffer is de dood van de man een gevolg van zijn verwondingen die hij tijdens storm Eunice opliep. "Hij had een gekneusd borstbeen, een hartkneuzing en vier gebroken nekwervels. Hij is nog wel geopereerd, maar de kans dat hij verlamd zou zijn, was heel groot. Zondag was hij nog aanspreekbaar, maar daarna ging het achteruit. Gisteren is er nog een hartaanval overheen gekomen."

De gemeente Amstelveen bracht eerder deze week op basis van informatie van de politie naar buiten dat het slachtoffer buiten levensgevaar was. De politie en gemeente willen uit privacy-overwegingen nu niet bevestigen dat het slachtoffer is overleden.