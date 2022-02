Castricummer (74) verkocht mogelijk zelfmoordpoeder aan honderden mensen

Het begon bij twee doden: in Breda is vorig jaar iemand overleden onder verdachte omstandigheden en in Zeeland deden nabestaanden aangifte na het overlijden van hun dierbare. Uit onderzoek bleek toen dat beiden Middel X hadden ingenomen en dit via internet hadden gekocht. Via het postpakket, waarmee het zogeheten zelfmoordpoeder bij één van de inmiddels overleden personen was thuisbezorgd, kwam het OM de Castricummer op het spoor.

De Castricummer is gisteravond gearresteerd op verdenking van hulp bij zelfdoding. Het OM zegt hem inmiddels te kunnen linken aan in totaal vier doden. Ook wordt hij verdacht van witwassen. Hij zou namelijk een groot geldbedrag hebben verdiend aan de handel in X. Hij verkocht dit aan minimaal vijfhonderd mensen, stelt het OM. Om hoeveel geld het gaat, wil justitie in het belang van het onderzoek niet kwijt.

