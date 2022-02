Spontane demonstratie voor Oekraïne op de Dam

De groep bestaat uit Oekraïners en sympathisanten. Ze dragen onder meer vlaggen en protestborden.

Op diverse plekken in Nederland wordt momenteel stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Zo heeft Rotterdam aangekondigd de Oekraïense vlag te hijsen bij het stadhuis en wordt er op het Binnenhof in Den Haag ook gedemonstreerd.

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig roept het stadsbestuur op om de Oekraïense vlag te laten projecteren op het Paleis op de Dam. "Het is in Amsterdam gebruikelijk om steun te betuigen aan landen waar bijvoorbeeld een terroristische aanslag is gepleegd. Dit is een verschrikkelijke inval. Amsterdam hoort de mensen in Oekraïne te steunen."