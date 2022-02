Marinejournalist Jaime volgt dreigingen Oekraïne al langer: "Dit is geen kleine aanval"

Oud-marineman Jaime Karremann is gefascineerd door marineschepen en schrijft er al jaren op zijn website over. Ook de ontwikkelingen rondom de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die zich op het water afspelen, volgt hij op de voet. Hij startte een liveblog om zijn lezers op de hoogte te houden.

Jaime Karreman

Karremann was op jonge leeftijd al onder de indruk van alles wat met de marine te maken heeft. Dit begon bij de Nationale Vlootdagen (nu Marinedagen) in Den Helder. "Daarna heb ik als militair en burger bij de marine gewerkt", aldus Jaime. Door de jarenlange ervaring schrijft hij daar nu over op zijn website: www.marineschepen.nl. Karreman kreeg al eerder lucht van de mogelijke plannen van Rusland. "Op maritiem vlak is dit in januari al begonnen, toen de Russische landingsschepen vanuit de Oostzee naar het zuiden zijn gevaren", vertelt de marinejournalist. "Toen vreesde ik al dat dit geen kleine aanval zou worden die snel weer stopt", vertelt Jaime.

Quote "Moeilijk om te achterhalen wat er gebeurt op zee" Jaime Karremann, marinejournalist

Valse informatie Normaal gesproken kan iedereen via het internet toegang krijgen tot de AIS-gegevens die laten zien waar schepen over de hele wereld zich bevinden. Dat is verplicht. "Marineschepen doen dit ook soms, maar die Russische marineschepen hebben ze nu uitgezet, dus is heel moeilijk om te kunnen achterhalen wat ze doen op zee", vertelt Jaime. Dit zorgt ervoor dat Jaime via andere manieren op zoek moet gaan naar informatie. En daar zit volgens Karremann wel enige risico aan verbonden: "Er zit heel veel valse informatie bij". Hij vervolgt: "Vooral op sociale media weet je niet altijd wat echt is en wat niet".

Radarbeelden van een deel van de Zwarte Zee - Jaime Karremann

'Op zee geen kans' Volgens Jaime ging Oekraïne uit van een aanval van Rusland op zee. Dat is ook niet zo gek, want volgens hem heeft Rusland daar de goede middelen voor. "Rusland heeft een complete marine en Oekraïne bezit enkel wat kleine schepen". Omdat beide landen weinig informatie verschaffen over de huidige situatie is het voor Jaime voorlopig ook nog afwachten. Hij probeert daarom social media en persbureaus goed in de gaten te houden. Wel vreest hij voor een zware tijd. "Dit is geen kleine aanval die snel weer stopt, via zee kunnen zij grote delen van Oekraïne benaderen", vertelt hij. De marinejournalist blijft daarom alert. "Ik probeer het zo goed mogelijk te volgen en lezers te informeren".