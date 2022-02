De Peiling: de mondkapjesplicht moet ook in het ov en het vliegtuig verdwijnen

Claudia Zuiderwijk, directeur van het Amsterdamse GVB, vreest voor de veiligheid van haar personeel als de mondkapjes alleen in het openbaar vervoer verplicht blijven.

"Het is niet uit te leggen dat mensen geen mondkapje op hoeven als zij dansend in de kroeg staan, maar wel als ze bij ons in de tram of metro stappen. Dit is geen eenduidig beleid en dit leidt tot weerstand, verzet en agressie", aldus Zuiderwijk. Ook voorspelt zij dat deze aanhoudende maatregel om mondkapjes te blijven dragen zal leiden tot meer incidenten. "Medewerkers van ons hebben regelmatig discussies met reizigers over de mondkapjes. Dit brengt niet alleen de veiligheid van onze werknemers in gevaar, maar ook die van andere reizigers."