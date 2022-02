Patrouilleren in de Koningstraat: verhalen van een oud-agent uit Den Helder

Kees Takken was politieagent in Den Helder. Hij draaide veel avond- en nachtdiensten in de marinestad en kwam ook veel in de Koningstraat. Hij heeft de topdagen van de roemruchte uitgaansstraat meegemaakt, maar ook de opkomst van drugs en criminaliteit. Hij vertelt erover in de documentaire die Klaas Omta en Eline Boshuizen hebben gemaakt over dé uitgaansstraat van Den Helder.

De oud-politieagent geeft een rondleiding door de straat, die nog maar weinig weg heeft van het bruisende horecacentrum dat het ooit was. Daarbij vertelt hij veel verhalen. “In de begintijd gingen we na onze diensten nog wel eens op stap”, vertelt Takken, “dan dronken we een borrel met de mensen die we eerder die avond gecontroleerd hadden. Dat kan je je tegenwoordig echt niet meer voorstellen!”

Het politiebureau bevond zich in die tijd op nog geen steenworp afstand van de Koningstraat, aan de Prins Hendriklaan. “Dat was handig als er wat aan de hand was, want we waren zo ter plaatse.” Voor één vaste gast was het ook erg praktisch. “Willem-Alexander parkeerde zijn Ford wel eens op het parkeerterrein van het bureau als hij naar de Koningstraat ging”, vertelt Takken.

Geweld

Ook voor het afvoeren van dronken arrestanten was de locatie van het politiebureau handig. Takken herinnert zich nog een avond toen ze op een oproep af gingen. Er zou een nogal uit de kluiten gewassen man met ontbloot bovenlijf in café De Blauwe Stoep tekeer gaan.

“Eenmaal ter plaatse bleek dat deze man totaal niet voor rede vatbaar was: hij had de hele bovenbar van het plafond getrokken. Het café lag dus vol met troep en glas en in het midden stond die man te tieren.”