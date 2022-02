Man (42) vast voor tientallen woninginbraken in Haarlemmermeer, IJmond en Amsterdam

Een DNA-match is er nog niet, maar de politie denkt met de aanhouding van een 42-jarige Albanees in Spaarndam een lange serie inbraken in Haarlemmermeer, IJmond en Amsterdam te hebben opgelost.

De verdachte werd vannacht aangehouden door agenten die specifiek naar hem op zoek waren. Om hem te kunnen aanhouden hadden ze zich verschanst in het gebied rond De Linie.

Rond één uur zagen agenten een man lopen die aan het signalement voldeed. Toen ze hem benaderden en aanspraken, zette hij het op een rennen. Hij sprong door het riet een sloot in, zwom een stukje, maar besloot uiteindelijk toch naar de kant te komen. Daar werd hij opgewacht door de politie, die hem in de boeien sloeg en meenam naar het bureau.

DNA gevonden

De man zou in het afgelopen jaar tientallen woninginbraken hebben gepleegd, altijd 's nachts en vaak in dunbevolkt en landelijk gebied. In de meeste gevallen bestond zijn buit uit geld en sieraden.

Bij sommige inbraken is DNA gevonden, bij andere inbraken is de dader door bewakingscamera's vastgelegd. Onderzoek moet uitwijzen of het om het DNA van de opgepakte man gaat.