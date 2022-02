Russische en Oekraïnse over oorlog: "Waar we bang voor waren, gebeurt nu"

De Oekraïense Inna Tishchenco uit Wormerveer en de Russische Elena Syssojeva uit Schagen hebben ieder een heel andere kijk op de oorlog. Tishchenco maakt zich grote zorgen om haar familie en vrienden. Syssojeva vindt het vooral erg moeilijk om de situatie te beoordelen.

Tishchenco uit Wormerveer ( wil liever niet op de foto) is de hele nacht opgebleven om het nieuws uit haar thuisland te volgen. Vanochtend stond haar telefoon vol met gemiste berichten. Ze is zeer emotioneel als ze te horen krijgt dat ook haar geboortestad Kiev gebombardeerd wordt. "Er moet nu iets gedaan worden om Poetin te stoppen." De in Schagen wonende Syssojeva is zangeres en pianiste, ze geeft les aan kinderen en volwassenen. Regelmatig voert ze Russische operettes uit en geeft ze concerten in haar theater. Ze woont al lange tijd in Nederland en heeft familie wonen in Rusland en Oekraïne. Spreken over de huidige situatie vindt ze moeilijk. "Ik wil geen verdeling maken tussen wie goed is en wie niet."

Andere kijk op de oorlog De vrouwen benaderen de oorlog beiden op een andere manier en allebei zijn ze ongerust. "Waar we bang voor waren, gebeurt nu", zegt Tishchenco. "Ik bewonder dat de wereld met koel hoofd eerst heeft overlegd, maar nu is het tijd voor daden." Ze is bang dat als Rusland niet onmiddellijk gestopt wordt, heel Oekraïne voor het eind van de week ingenomen is. "Ik ben bang dat Poetin nu alles gaat vernietigen." Vanochtend sprak ze weer met familie en vrienden, zij hopen op bescherming van de NAVO. De Russiche Syssojeva is geëmotioneerd en klinkt fel. Ze wil niet te veel op de politiek ingaan, maar tegelijkertijd ontkomt ze er niet aan. "Rusland wil helpen", zegt ze stellig. Ze beschrijft een situatie in Oekraïne die moeilijk is voor Russen die daar wonen. "Ze mogen daar geen Russisch praten. Je kunt je toch niet voorstellen dat je je eigen taal niet mag spreken." Ze is kritisch op de Oekraïense president Zelensky en vindt dat hij slecht is voor de Russische bevolking in dat land. "Hij is een acteur, geen politicus."

Op de vraag of ze vindt dat Poetin zijn acties daarmee rechtvaardig zijn, antwoordt ze: "Ik wil niet instaan voor Poetin zijn acties, ik kan alleen zeggen hoe ik het voel. Het is een pijnlijke situatie." Zorgen om familie en vrienden De Oekraïnse Tishchenco, die in Wormerveer woont, heeft nog veel vrienden en familie die in Tsjerkasy wonen, een stad ten zuiden van Kiev. Ze kreeg te horen dat ook daar de huizen werden gebombardeerd. Ze maakt zich enorme zorgen en heeft angst voor de zonen van haar vriendinnen die hun land nu moeten verdedigen. Syssojeva heeft geen contact met haar familie in Oekraïne. Die heeft ze al sinds 2014 niet gesproken. Dat komt omdat het oude mensen zijn zonder Facebook, en bellen mag niet, want 'van Zelensky mag niet naar Rusland gebeld worden', zegt ze. Haar ouders in Rusland heeft ze wel kort gesproken. Zij maken zich vooralsnog niet te druk om de situatie. Wel baart het hun zorgen dat de NAVO in de laatste 25 jaar dichterbij de Russische grens is gekomen. "Rusland wilt voorkomen dat Oekraïne lid wordt van NAVO."

Huilen en bidden De Russische Syssojeva grijpt veel terug op de geschiedenis in haar duiding van het conflict. Zo benoemt ze dat Rusland in het verleden wapens heeft vernietigd, terwijl Amerika dat niet deed. "Daarmee kwamen de Amerikanen schriftelijke afspraken niet na", zegt ze. Ook benoemt ze dat ze een kind is van de Sovjet-Unie. Maar hoe ze ook naar de huidige situatie kijkt, het doet haar erg pijn. Net als in 2014. "Ik heb toen heel hard gehuild." Tishchenco uit Oekraïne denkt dat hulp bieden nu geen zin heeft nu. "Als je geld stuurt, krijgt niemand het omdat de banken geblokkeerd zijn." Ondertussen probeert ze zoveel mogelijk informatie te krijgen en is ze zoveel mogelijk aan het bellen om haar bekenden en haarzelf te informeren. "Het enige wat ik kan doen is bidden."