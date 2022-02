Vanmiddag opnieuw code geel, KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven in heel Noord-Holland, met uitzondering van Texel. Na de stormen Dudley, Eunice en Franklin de afgelopen week, waarschuwt het instituut opnieuw voor zware windstoten. Code geel geldt van 13.00 uur tot 18.00 uur.

De provincie moet rekenen op buien met plaatselijk zware windstoten van tachtig tot negentig kilometer per uur. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om hier rekening mee te houden.

Geen storm

NH Nieuws weerman Jan Visser zegt dat de windstoten het zwaarst zullen zijn aan de kust, maar dat de wind vanavond alweer afzwakt. "Het kaliber van de windstoten stelt niet zo veel voor in vergelijking met de stormen van afgelopen week."

Hij voegt daaraan toe: "Het is ook geen storm, de Engelsen hebben het ook geen naam gegeven. Morgen krijgen we nog te maken met een aantal buien, maar in het weekend wordt het weer juist zonnig, rustig en droog."