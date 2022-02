Opgedoken voorwerpen uit Slag in de Javazee naar Marinemuseum Den Helder

Twee granaathulzen, een wijnfles, en een afsluiter. Deze vier zogenaamde artefacten, gevonden op wraklocaties in de Javazee, zijn naar Nederland gebracht en zullen te zien zijn in het Marinemuseum in Den Helder. Bij de Slag in de Javazee in februari 1942 werden drie Nederlandse schepen tot zinken gebracht. Daarbij kwamen 915 bemanningsleden om het leven.