Amsterdam NL V Socialistisch ouderentehuis de Schouw viert 50ste verjaardag: "Ik ben nog steeds rood"

Precies vijftig jaar geleden opende Willem Drees de deuren van ouderentehuis de Schouw in Amsterdam Noord. Het is niet zomaar een tehuis, maar eentje met een rood, socialistisch hart. In de afgelopen decennia is er dan ook veel gedemonstreerd door bewoners: niet alleen de tram, maar ook de pont is daarbij een keer bezet.

Het ís deze week feest in de Schouw. Het verzorgingstehuis mag namelijk vijftig kaarsjes uitblazen. Volgens oud-medewerker Marga Bögels is het tehuis nog steeds doordrongen van een rood karakter: "Dat zit echt in de stenen, de bewoners en de medewerkers. Op 1 mei komt er hier altijd een belangrijke spreker. Ook 'De Internationale' (een strijdlied van de arbeidersbeweging, red.) wordt hier nog gezongen."

Quote "De Schouw is open tegenover homoseksualiteit, dat geeft mij het idee dat ik meer kan ademen." Reijer Breed

Volgens Bögels zorgt de socialistische achtergrond ook voor een extra openheid als het gaat om onderwerpen zoals homoseksualiteit. Bewoner Reijer Breed waardeert deze aandacht: "Dat geeft mij het idee dat ik meer kan ademen en dat ik meer van mezelf kwijt kan."

Spandoeken Het socialistische karakter heeft zich ook geuit in meerdere demonstraties. In de jaren '70 vond een memorabele demonstratie plaats waarbij de pont naar Amsterdam Centraal werd bezet door bewoners van de Schouw. Medewerker Edith Warters, die al meer dan 45 jaar in het verzorgingstehuis werkt, herinnert zich die dag nog goed: "Met bussen gingen we naar de pont, spandoeken en al. De bewoners gingen mee hoor, bijna het hele huis ging mee."

Het is volgens Warters nu wel gedaan met al die demonstraties: "Deze generatie is niet zo fanatiek meer als de vorige generatie. De mensen vechten niet meer." Oudere bewoners Oud-medewerker Bögels denkt dat er een logische verklaring voor de vermindering van het aantal demonstraties is: "In de jaren '70, '80 en '90 waren bewoners van verzorgingstehuizen nog jong. De gemiddelde leeftijd van een bewoner was toen 85. De gemiddelde leeftijd is nu veel hoger. Mensen zijn fysiek slechter ter been en zullen dus ook minder snel aan een demonstratie meedoen." De komende dagen zal het jubileum nog uitgebreid worden gevierd. Op 1 mei staat traditiegetrouw de viering van de Dag van de Arbeid op de planning. Natuurlijk zal dan ook 'De Internationale' weer klinken door de Schouw.