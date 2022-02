Bittere nasmaak bij Tadic en Ten Hag, maar vertrouwen groot voor return

Dusan Tadic en Erik ten Hag kijken niet zo tevreden terug op de uitwedstrijd tegen Benfica (2-2). De aanvoerder zag dat Ajax in het Champions League-duel vooral in de tweede helft niet goed voor de dag kwam. De trainer vindt dat zijn ploeg meer kansen had moeten benutten.

"Wanneer we een wedstrijd niet winnen is het altijd jammer", zegt Tadic tegen RTL7. "In de tweede helft creëerden we niet veel. Wij moeten meer doen met de kwaliteiten die we hebben. Maar Benfica is ook een goede tegenstander en wij weten dat het hier altijd moeilijk is. Ze hebben in Europa al veel thuiswedstrijden niet verloren."

"Op Europees ga je niet tien kansen bij elkaar spelen, dus daar moesten we scherper in zijn"

"Ik heb een dubbel gevoel", begint Ten Hag in gesprek met Ziggo Sport. "We waren niet goed aan de bal vandaag en we geven twee tegengoals weg. Maar desalniettemin creëren we vijf honderdprocentkansen. Op Europees ga je niet tien kansen bij elkaar spelen, dus daar moesten we scherper in zijn."

Verbeterpunten voor return

Ten Hag weet wat er beter moet over drie weken. "We hebben laten zien dat we goed tegen ze kunnen spelen. We moeten iets rustiger aan de bal zijn. Zij zijn in de omschakeling en vanuit corners gevaarlijk. Daar moeten we voor waken."

Ook Tadic kijkt al uit naar de return. "Wij hebben kansen in de thuiswedstrijd en die moeten we winnen in een volle Johan Cruijff Arena." Op dinsdag 15 maart strijden Ajax en Benfica in Amsterdam voor een plaats in de kwartfinales.