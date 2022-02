Daniëll (20) zat uren vast in restaurant tegenover gijzeling: "De lichten moesten uit"

Ze wilden gisteravond gewoon nog even een drankje drinken na school, de Amstelveense Daniëll Severien (20) en zijn studiegenoten Tim (19) uit Kudelstaart en Matthijs (21) uit Hillegom, toen ze getuige werden van de gijzeling op het Leidseplein. Dat ze urenlang met de lichten uit in een restaurant moesten wachten tot de kust veilig was, had Daniëll niet verwacht. "Dit zie je wel eens in Amerika gebeuren, maar in Nederland eigenlijk niet."

Daniëll, Tim en Matthijs (vlnr) kunnen eindelijk weer het restaurant verlaten - Daniëll Severien

"Heel gek misschien, maar ik heb er niets aan overgehouden", zegt Daniëll opgewekt. Inmiddels heeft hij zijn verhaal al tientallen keren verteld, maar voor NH Nieuws had de Amstelvener ook nog wel even tijd. "Vanochtend ben ik ook weer over het Leidseplein gelopen, en ik voelde me niet onveilig." Tekst gaat verder.

Bij het karretje voor slachtofferhulp dat hij op het plein zag staan, hoeft hij zich dus niet te melden. Toch heeft hij de gijzelnemer zelf gezien: "Hij stond de hele tijd voor het raam te provoceren met man in nekklem, beetje tegen de deur en het raam te trappen, beetje te schreeuwen, volgens mij", vertelt Daniëll. Mitrailleurs Dat was dan ook meteen het moment dat hij zich realiseert dat de situatie best heftig is. Hij zit dan nog bij het raam van Café Americain aan de overkant van de Apple Store en kan zien hoeveel politie er op het plein is, gedekt achter bomen en met speciaal getrainde honden en mitrailleurs. Tekst gaat verder onder de video.

Daniëll filmt gijzelnemer vanuit donker restaurant - Daniëll Severien

Niet veel later krijgen hij en zijn schoolvrienden het verzoek om van de ramen weg te gaan en later zelfs in de lobby van het hotel te gaan zitten, waar geen ramen aan de kant van het Leidseplein zaten. Zelfs het licht gaat uit. "Maar ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik bang was. Ik dacht: er staat zoveel politie", zegt Daniëll. Opgesloten Zijn school zit op de Prinsengracht, vlak achter het Leidseplein. Op een normale dag pakt hij vanaf de Stadhouderskade de bus naar zijn huis in Amstelveen, of de tram vanaf Leidseplein. Maar de politie adviseert nu om 'niet voorbij de lintjes' te gaan. "Maar er waren er zoveel dat je niet wist waar je wel en niet heen mocht", zegt Daniëll. "En vanaf het hotel zagen we geen bussen en trams rijden."

Quote "Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik bang was. Ik dacht: er staat zoveel politie" Daniëll Severien, getuige gijzeling

In de veronderstelling dat alles afgesloten is en ze nergens heen kunnen, blijven Daniëll en zijn schoolvrienden nog uren in de lobby wachten. "We gingen maar filmpjes kijken van mensen die wel nog wat konden zien." Taxi Uiteindelijk lukt het hen om een taxi vanaf de Elandsgracht te regelen. Daniëll: "We waren als een van de laatsten weg. De taxichauffeur zei nog dat we mazzel hadden gehad, want vanaf de snelweg kwam je de Overtoom en het Surinameplein al niet meer op." Om half elf is hij thuis. Nu, bijna 24 uur later, moet Daniëll alweer weg om bij een andere omroep zijn verhaal te vertellen. Eerst vond hij al die media-aandacht nog wel grappig. "Maar als ik vanavond bij Jinek ben geweest, vind ik het denk ik wel genoeg geweest."

