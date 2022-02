Motorrijder en fietser zwaargewond bij ongeluk Bergerweg tussen Bergen en Alkmaar

Dit meldt de politie aan NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde rond 18.40 uur op de 80-kilometer weg.

De precieze toedracht wordt nog onderzocht door de politie, maar op foto's van het ongeval is te zien dat er een driewielig motorvoertuig bij betrokken is, een zogenoemde MP3. Ook ligt er een bakfiets - zonder bak - en staat er een auto. Mogelijk is de fietser aangereden door de auto.

De bestuurder van de fiets en de motorrijder zijn in ieder geval naar het ziekenhuis gebracht: over hun identiteit doet de politie nog geen uitspraken.