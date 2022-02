Bingo voor asielzoekers doorbreekt voor even de dagelijkse sleur

Al zestien weken zitten de meeste asielzoekers op de boot in Zaandam. Met zijn tweeën op een kleine kamer en vrijwel niets te doen. Alleen de Nederlandse taallessen die door Zaanse vrijwilligers in de kantine van voetbalvereniging Rood Wit worden gegeven, doorbreken de sleur. En nu voor het eerst een ander uitje: de oer-Hollandse bingo. Enkele tientallen mannen zijn er op afgekomen, en hebben de grootste lol.

Na een korte uitleg in het Nederlands gaan ze voor het eerst aan de slag. Alle getallen worden alleen in het Nederlands opgenoemd want er moet ook wat geleerd worden. "Het is eigenlijk een andere, meer speelse manier om 1,2,3, 4 .... te leren", zegt Ernst-Jan Kloosterhuis. Normaal geeft hij een paar dagen per week taalles maar vandaag is hij begeleider bij de bingo. En ook al spreken zijn tafelgenoten nog geen Nederlands of Engels, ze begrijpen al heel snel het spelletje.

Ernst-Jan ziet tijdens zijn lessen vaak hoe de mannen worstelen met hun bestaan. "De meesten hebben hun gezin en kinderen moeten achterlaten en zijn hier terecht gekomen na een bloedstollende tocht. En dan hier het vooruitzicht dat het misschien wel jaren duurt voordat ze hun familie weer kunnen zien. Dat moet wel heel zwaar zijn."

Hollandse fiets

Het duurt niet lang of de ene naar de ander bingo valt. Met een lach op het gezicht, veel gejoel en geklap worden de prijzen opgehaald. Gele rugzakjes, badspulletjes en deodorant. De hoofdprijs is uiteindelijk een degelijke Hollandse fiets. Mo komt uit Jemen en spreekt al behoorlijk Nederlands. "Maar dat komt", zegt taallescoördinator Truus Vegter, "omdat hij vier keer per week Nederlandse les volgt." Mo spreekt ook Engels en dat helpt ook. Hij vindt de lessen "huul leuk, huul mooi" en zou ze voor geen goud willen missen. Ook fijn om van de boot weg te zijn, want daar is helemaal niets te doen. En op je kamertje zit je alleen maar te malen en mis je je familie.

Voetballen

Vandaag kunnen de zinnen even verzet worden met de bingo. En is nog meer moois voor de mannen op komst. Vanaf komende week kunnen ze bij Rood Wit gaan voetballen. Mo, naar eigen zeggen een behendige middenvelder, heeft er zin in . "Als je speelt denk je nergens aan."