Ruim 700 kilo afval opgehaald uit natuurgebied Texel: "Zelfs aansteker en purschuim gevonden"

Na storm Corrie, Dudley en Eunice is er veel afval in natuurgebied De Slufter op Texel terechtgekomen. En dat moet zo snel mogelijk weer weg, vindt Staatsbosbeheer. Daarom organiseerden ze vandaag een opruimactie, met succes.

De Slufter stond na de grote stormen van afgelopen week voor een groot deel onder water. Inmiddels is het natuurgebied weer droog, maar er is een hoop afval blijven liggen. "Er komt uit het zeewater heel veel zwerfafval mee", vertelt boswachter Mariette. Daarom meldden zo'n tachtig vrijwilligers zich vandaag om in het grote natuurgebied op zoek te gaan naar afval.