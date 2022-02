Koophuis in Blaricum niet alleen voor miljonairs, maar ook voor gelukkige loters

De huizenprijzen in 't Gooi schieten door het dak. Blaricum brak afgelopen jaar zelfs een record : de gemiddelde koopsom lag daar in 2021 boven een miljoen. Kom je zonder zes nullen op je bankrekening het dorp nog wel in? "Het is zeker mogelijk om hier nog onder een miljoen te kopen", vertelt makelaar Patricia Spierenburg.

"Het is alleen niet makkelijk", voegt ze daar wel snel aan toe. "Mondjesmaat worden er betaalbare woningen aangeboden, dus kom daar maar eens tussen." Spierenburg is makelaar voor woningcorporatie Dudok Wonen. "Wij bieden nog betaalbare koopwoningen aan in Hilversum, Blaricum, Naarden en Bussum."

Om voor zo'n woning in aanmerking te komen moet je wel aan wat voorwaarden voldoen. Zo moet je onder een inkomensgrens van ruim 50.000 euro verdienen en krijg je voorrang als je een sociale huurwoning in 't Gooi achterlaat. "Toch krijgen wij per koopwoning die we aanbieden wel honderd aanmeldingen. Dat geeft de nood wel aan."

Geluk

Via een loting worden woningen uiteindelijk verkocht. Het inkomen van de koper bepaalt uiteindelijk de echte koopprijs, niks overbieden dus. "Heel fijn dat we in deze markt zoveel geluk hebben gehad", vertelt de 26-jarige Wessel Roest die met zijn vriendin via Dudok Wonen een koophuis bemachtigde. "Ons paleis."