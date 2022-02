Met auto-immuunziekten in beschimmeld huis: "Woningbouw zei: kachel aan, raam open"

Al vier jaar woont Giovanna Tomasi (50) met drie auto-immuunziekten onder de leden en twee kinderen in hardnekkig beschimmeld huurhuis. Ze wil dat haar corporatie, Woningbedrijf Velsen er iets aan doet. "Drie keer kwam er iemand inspecteren. Zijn advies was: 'Goed ventileren. Je moet de kachel aanzetten en de ramen open'. En wie betaalt die rekening dan?"

De 23-jarige heeft last van eczeem, wat in de hand wordt gewerkt door de vochtige woning. Twee andere zonen (25 en 20) zijn inmiddels de "paddenstoelenkwekerij" (aldus Tomasi) ontvlucht.

En ze woont met haar zoon (23) en dochter (7) in een huis aan het Pleiadenplantsoen in IJmuiden, waar de schimmel al sinds zij daar vier jaar geleden kwamen wonen tegen de plafonds groeit.

Tomasi: "De stukadoor, overigens wel gestuurd door de Woningbedrijf Velsen, kwam een slaapkamer stucen, voelde aan de muur en zei: 'Het is allemaal drama. Het is gewoon lekkage waar het vandaan komt. Dat kan echt niet'."

Het vocht in de muren, dat zit overal. Het beperkt zich niet tot een wandje, of zelfs een kamer. Schimmelplekken hebben zich door de hele woning verspreid, van de woonkamer tot de slaapkamers en de badkamer.

"Een voorbeeld: het gordijn dat vastzat in de slaapkamermuur van m'n dochter kwam naar beneden, in haar gezichtje. Nu heb ik 'm maar in het hout vastgemaakt, want je wilt toch iets moois van je huis maken en ik vertrouw die vochtige muren niet meer."

Dus heeft ze al een paar keer gebeld naar Woningbedrijf Velsen. "Ik heb drie keer zo'n opzichter gehad. En die staat met een kladblokje zo van: 'Ja, lekkage en vocht... je moet veel ventileren. Je moet de kachel aanzetten en de ramen open.' Dus ik zeg: wie gaat de rekening betalen dan? Ik zit al op 275 euro voor elektriciteit en gas."

Tomasi is bepaald niet de enige met het probleem in de gemeente Velsen. Veel meer huurders hebben er last van schimmel in hun huurhuis. Ongeveer een maand geleden werd duidelijk hoe groot het schimmelprobleem in de gemeente echt is, toen Süleyman Çelik, raadslid van Velsen Lokaal, commissievragen stelde over enkele gevallen.

Binnen een mum van tijd wisten zestig huurders uit IJmuiden, Velsen-Noord en Velserbroek hem te vinden met klachten over achterstallig onderhoud en schimmel. Çelik: "Ik was totaal overweldigd, ik wist dat het probleem er was, maar van zoveel klachten schrok ik."

Speciaal team

Hij bundelde de huurdersbrieven in een verslag en gaf dat aan Pierre Sponselee, de voorzitter van Woningbedrijf Velsen. Ook gingen de twee een gesprek aan over de kwestie, en dat leek enig resultaat te hebben, zo meldde Çelik in de Facebookgroep voor Velsense huurders met onderhoudsklachten.

Sponselee zou onder andere beloofd hebben een speciaal team op de zaak te zetten, het gesprek met huurders aan te gaan en oplossingen-op-maat te proberen te leveren. Ook zou hij contact zoeken met Velsion Wonen, een andere Velsense corporatie waarbij dezelfde schimmelproblemen spelen.

Nog niet gehoord

Desondanks voelen de huurders zich nog niet genoeg gehoord. Na het gesprek raadde Çelik ze aan zich te verenigen en te laten vertegenwoordigen door een commissie. Zijn eigen invloed op de zaak is namelijk beperkt, vindt hij.

Çelik: "Ik houd wel een vinger aan de pols, maar ik kan het vanuit mijn functie als gemeenteraadslid niet oplossen. Bovendien heb ik het druk met mijn werk als raadslid, spelen er ook andere kwesties in de gemeente en komen de verkiezingen eraan," somt hij zijn volle agenda op.

'Corporaties confronteren'

De huurders hebben zijn advies opgevolgd. Er is een commissie gekomen, en die zit niet stil. Zij is bezig met een uitgebreid vervolg op het klachtenverslag van Çelik.

Op Facebook roepen zij op: "Wij willen bij iemand of meerdere personen het achterstallig onderhoud, inclusief schimmels filmen. Dit geldt voor zowel huurders van Velison Wonen en voor Woningbedrijf Velsen. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt om de woningcorporaties te confronteren."

En dat is dapper, vindt Çelik: "Veel mensen waren bang om te klagen. Dat ze nu wel naar voren durven te komen, vind ik echt moedig."

Ongezond

Ook Tomasi bood aan haar huis te laten zien, maar er zijn al genoeg aanmeldingen. "Een paar maanden terug ben ik gestopt met spuiten van de schimmelverdelger, die walmen zijn ook niet echt goed voor mijn gezondheid. Behalve in de badkamer, anders zijn die voegen na een week zwart. Dus er valt dus veel te filmen."

Dat het een lastig probleem is, snapt ze ook best. "Maar dit kan gewoon niet. En ik wil wel nog even meegaan. Ik ben nog maar vijftig, mijn dochter is zeven. Sinds we hier wonen, zit ik op drie longmedicatiesoorten. Ik wil graag minderen, me wat fijner voelen in m'n lichaam. En een beschimmeld huis helpt gewoon echt niet, het is ongezond."