Amstelveens stormslachtoffer dat bekneld raakte onder boom buiten levensgevaar

Honderd bomen gesneuveld

In Amstelveen is veel materiële schade. Naar schatting zijn ongeveer honderd bomen omgevallen, maar dit aantal kan nog oplopen, aldus het College van B&W in een brief aan de Raad. Een aantal bomen is beschadigd geraakt en moet worden gesnoeid of verwijderd. De gemeente houdt bij waar bomen worden weggehaald, zodat hier later eventueel nieuwe bomen kunnen worden geplant.

Het college roemt de hulpdiensten en het wijkbeheer die 'acute situaties' aan de Noordammerlaan en Laan Nieuwer-Amstel wisten op te lossen, waardoor erger werd voorkomen. Het gaat nog even duren voor alle stormschade is opgeruimd.