Geboren Haarlemmer Amine (22) krijgt tóch verblijfsvergunning

"Ik heb Hans gelijk gebeld", vertelt Besselsen. "Die is intens gelukkig, maar moet het nog wel een beetje een plek geven."

Amine werd in 1999 geboren in Haarlem, maar is opgevoed door zijn moeder in Marokko. Sinds zijn veertiende zoekt hij vanwege een moeilijke relatie met zijn moeder contact met zijn vader Hans in Schalkwijk en woont inmiddels ook bij hem.

Maar omdat hij door fouten geen Nederlands paspoort kon krijgen, dreigde uitzetting. Ook een verblijfsvergunning werd lange tijd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgehouden.

Rechten van de Mens

Nu kan Amine toch een verblijfsvergunning krijgen op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin is gesteld dat als je in gezinsverband met de ouder leeft, je een verblijfsvergunning kan krijgen. Eerder leek het er nog op dat de IND een uitzondering op deze regel wilde maken en Amine alsnog het land uit wilde zetten.

