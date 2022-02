NL V de kneusjes gaan in een potje

In de winkel laten we het fruit met een 'plekje' liever liggen. Ook Charlotte Heine betrapte zich erop dat ze alleen gaaf fruit koopt. Maar weggooien van fruit dat prima smaakt vond ze ook zonde. Daarom maakt ze er nu jam en chutney van.

jam maken - nh/marcruyg

Zoals zo vaak begint een eigen bedrijf vaak bij het oplossen van probleem of ergernis. Charlotte houdt wel van lekker eten maar had helemaal geen plan voor een eigen bedrijf maar het liep anders. Toen ze ontdekte dat fruit met een 'plekje' in haar supermarkt onverkoopbaar was en dus weggegooid werd, besloot ze in actie te komen.

Fruit dat niet aan de schoonheisidealen voldoet, maar prima smaakt, wordt nu verwerkt tot huisgemaakte jam op basis van 70 procent fruit die daardoor eigenlijk geen jam mag heten. "Er zit eigenlijk teveel fruit in" zo zegt Charlotte vol trots. Maar het gaat voornamelijk om de hoeveelheid suiker die Charlotte gebruikt. "Bij mij gaat er veel minder suiker in. Ik vind dat heel veel jam smaakt naar suiker".

De pruimenjam met gember is één van de favorieten van de maker. "Dat is niet omdat ik Cees, de pruimenkweker zo leuk vind, maar het zoetzure van de pruim combineert mooi met het kruidige van de gember". Het fruit komt allemaal uit eigen land zoals de bramen uit het Westland en de frambozen uit de Betuwe en ja, wat komt er uit Noord-Holland? Charlotte is een Noord-Hollandse en ze zou heel graag in contact willen komen met fruittelers in onze provincie die fruit kunnen leveren dat niet aan alle schoonheidseisen voldoet maar wel lekker smaakt. Want hoe dichter bij huis, hoe beter.

