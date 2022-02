Meerdere vernielingen in Andijk: "Wil de rechtmatige eigenaar zijn steen ophalen?"

Ook dit bevestigt de politie. "We hebben twee meldingen binnengekregen van vernieling in de omgeving", zegt Bijnaar. "Mochten mensen slachtoffer zijn van vernieling, dan kunnen zij zich melden bij de politie."

Een paar straten verderop meldt een buurtbewoner dat zijn auto door onbekenden is toegetakeld. Hij vraagt op Facebook dan ook of mensen iets gezien hebben, waarop iemand reageert: "Dat gebeurde bij mij vorige week ook. Mijn auto stond op dezelfde plek."

De politie is op de hoogte van de vernieling, bevestigt woordvoerder Felicity Bijnaar. "Er is aangifte gedaan en het onderzoek naar de vernieling loopt."

"Het noodraam dat gisteren geplaatst is, is wederom ingegooid", vertelt een leerkracht, die werkt voor de basisschool in Andijk.

