Biologische plantenkwekers Tuitjenhorn groeien uit hun jasje en gaan verkassen

Anneke Konijn zette achttien jaar geleden een paar plantjes en een oude beschuitbus als kassa langs de kant van de weg. Nu is ze samen met haar man Peter bezig om hun 30.000 planten te verhuizen naar een nieuwe locatie. De biologische kwekers hebben meer ruimte nodig en gaan naar een boerderij in Wieringeraard.

"Het is een hele operatie. Maar we hebben een hele goede planning en ik heb een mooi ontwerp gemaakt voor de nieuwe kwekerij. En dat wordt nu uitgevoerd. De kinderen helpen mee dus ik heb er alle vertrouwen in", zegt Anneke Konijn van Tuinstek in Tuitjenhorn. "Afgelopen week hebben we al drie ritjes met een vrachtwagen gemaakt", zegt haar man Peter, "Ik denk dat we 80 procent verhuisd hebben."

Bij hun huidige boerderij aan de Kalverdijk staan de kratten klaar om meegenomen te worden naar Wieringerwaard. Sinds een paar jaar zijn ze volledig biologisch aan het kweken. Bespuiten deden ze al tien jaar niet meer. "Ik heb voor grote bedrijven gewerkt van uitgangsmateriaal of zaad. Daar waren we gewend om veel te spuiten. Maar in de loop van de tijd kwam het besef 'dit is niet goed", zegt Peter Konijn.

Biologisch

"Je merkt dat zeker jonge gezinnen die hier komen het biologische belangrijk vinden", legt Anneke Konijn uit, "Ook omdat we hier eetbare planten verkopen zoals kruiden. "Ze komen van heinde en verre", zegt haar man Peter, "Van Landsmeer tot Heemskerk maar soms ook nog verder. Ik denk zeker dat het een groeiende markt is. Er is gewoon veel te weinig aanbod."

Op de nieuwe locatie wordt ondertussen hard gewerkt, zoon Thijs Konijn, zit op een graafmachine de contouren van de kwekerij uit te graven. "Dit moet ons paradijsje worden", lacht Peter Konijn. De komende weken zullen ze nog hard aan het werk zijn om klaar te zijn voor het volgende seizoen. "Het moest straks dezelfde sfeer uitademen als op Kalverdijk. Dat gaat ons lukken!"