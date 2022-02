Expert: "Explosief van gijzelnemer lijkt op oefenmateriaal"

Als explosievenexpert Ad van Riel goed naar de foto's kijkt die de gijzelnemer gisteravond naar AT5 appte , dan lijkt het er volgens hem op dat de bomgordel van de gijzelnemer in de Apple Store niet schadelijk was. De wikkel om het explosief komt overeen met dat van excercitie kneedspringstof: een middel dat gebruikt wordt bij militaire oefeningen.

Helemaal zeker durft Ad van Riel het niet te zeggen. "Het zou bijvoorbeeld kunnen dat hij een echt explosief gebruikte waar hij vervolgens een andere wikkel omheen heeft gedaan. Maar waarschijnlijk gaat het hier om explosieven waarmee geoefend wordt. In dat geval zijn ze niet gevaarlijk."

"Als kenner kijk je hier anders tegenaan, maar voor een leek is het natuurlijk hartstikke echt", begrijpt Van Riel. "Die herkent zo'n wikkel niet."

Oefen-explosieven

Volgens Van Riel zijn echte explosieven makkelijker te verkrijgen. "Die kun je vaak gemakkelijk zelf maken. Oefen-explosieven krijg je alleen in handen door ze te stelen. Dat spul wordt echt alleen bij oefeningen gebruikt. Je zou ze daar alleen mee kunnen nemen door het van daar stiekem mee naar huis te nemen."

De politie liet in een persbericht weten dat de gijzelnemer explosieven droeg, maar dat het materiaal nog niet 'op scherp stond'. "Wat de politie met dat laatste bedoelt is mij niet helemaal duidelijk", geeft Van Riel aan . "Een explosief staat pas op scherp als alle onderdelen in de explosie-keten aangesloten zijn. Als je met dit soort spul rondloopt en het zou echt zijn, dan heb je niet veel nodig om de explosieven op scherp te stellen."

Vraagteken

Met conclusies blijft Van Riel voorzichtig. “Ik heb het ter kennisgeving aangenomen, maar heb me nog niet verdiept in wat er nu eigenlijk is gebeurd. Dat hij wat teweeg heeft gebracht is duidelijk, maar wat nou echt zijn doel is geweest, is voor mij een groot vraagteken. Want als je een Apple Store wil overvallen, dan kun je juist beter geen explosieven bij je hebben."