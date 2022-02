D66 Haarlemmermeer: signalen van angst en intimidatie in Cultuurgebouw Hoofddorp

De lokale Haarlemmermeerse fractie van D66 heeft signalen ontvangen over angst en intimidatie op de werkvloer in het Cultuurgebouw in Hoofddorp, waarin onder meer schouwburg De Meerse is gevestigd. Directeur van het Cultuurgebouw Arjen Davidse is 'met stomheid geslagen', zo laat hij weten aan NH Nieuws.

Dat er signalen over angst en intimidatie zijn, blijkt uit schriftelijke vragen die D66-raadslid Charlotte van der Meij bij het college heeft neergelegd. Aanleiding voor de vragen is het initiatief van Toon Bouman, technicus bij De Meerse. Bouman strijdt met een petitie voor behoud van de naam De Meerse. Als de directie haar plannen doorzet, dreigt die naam namelijk te verdwijnen. Alle instellingen in het Cultuurgebouw gaan dan onder dezelfde naam verder: C-punt. Bouman vreest dat bij een reorganisatie en naamsverandering niet alleen de ziel uit het theater verdwijnt, maar ook mensen gedwongen zullen moeten vertrekken. En hij is niet de enige die de oude 'De Meerse' een warm hart toedraagt: meerdere cabaretiers en andere namen uit de cultuursector namen steunbetuigingen die op Facebook werden gedeeld. Lees verder onder de video.

Directeur Arjen Davidse zei eerder tegen NH Nieuws dat de voorgestelde naamsverandering onder personeel juist op veel steun kan rekenen, mede omdat werknemers via een stemming hun voorkeur bekend mochten maken. Bouman benadrukt dat er onder personeel juist veel weerstand tegen de naamsverandering en de reorganisatie is. En dat heeft volgens hem niet alleen te maken met de identiteit van het theater. 'Eventueel consequenties' "Door de reorganisatie moet iedereen zijn contract opnieuw verdienen. Veel mensen zijn daarom bang voor de gevolgen wanneer ze zich uitspreken", benoemde hij vorige week zelf al de angstcultuur die er volgens hem heerst. Ook zei hij er rekening mee te houden dat zijn actie voor hemzelf 'eventueel consequenties kan hebben'. Tekst gaat verder.

Volgens D66-raadslid Charlotte van der Meij is Toon niet de enige. "We hebben van meerdere kanten signalen dat mensen zich niet durven uit te spreken." Het gaat volgens haar om medewerkers die zich niet durven uit te spreken tegen de aanstaande reorganisatie en naamsverandering. Van der Meij benadrukt dat 'wij ons als partij niet uitspreken over de naamswijziging of reorganisatie'. "Maar wel over de signalen dat er mensen zijn die zich niet veilig voelen om zich uit te spreken." Dat zou te maken hebben met de suggestie dat medewerkers na de reorganisatie op hun eigen baan moeten solliciteren, en de reorganisatie dus het eindstation kan zijn.

Om hoeveel meldingen of medewerkers het exact gaat, wil het raadslid niet kwijt. Wel vraagt ze het college of er onderzoek naar 'de signalen van angst en intimidatie in het Cultuurgebouw' kan worden gedaan. "Zo'n signaal moet je serieus nemen. Ik hoop dat de signalen niet waar blijken te zijn." 'Uiterlijk vrijdag einde petitie' In de begeleidende brief aan het college stelt Van der Meij dat 'de medewerker die de eerdergenoemde petitie heeft opgezet, is gesommeerd om die petitie uiterlijk vrijdag 25 februari te beëindigen'. Bouman bevestigt dat dat klopt. "Ik moet de actie staken", vertelt de technicus. "Ik denk dat ik voorzichtig moet zijn met wat ik zeg, maar ik vind dit raken aan de vrijheid van meningsuiting." Hij heeft inmiddels wel twee gegadigden gevonden om de petitie voort te zetten. "Dat zijn Jan Gras, oprichter van de Meerse en toneelschrijver Lex Passchier."

