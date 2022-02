Man uit Bergen (34) opgepakt voor belagen en aanranden vrouw op Guurtjeslaan

Een 34-jarige man uit Bergen is door de politie gearresteerd voor het in december aanranden van een vrouw. De vrouw liep 's middags op de Bergense Guurtjeslaan toen een man haar belaagde en aanrandde. De vrouw wist daarna aan de man te ontkomen en werd opgevangen door een vrouw die even verderop stond.

De politie deelt niet mee uit welk dorp binnen de gemeente Bergen de man komt. Dit heeft te maken met privacyoverwegingen, meldt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws.

Na onderzoek van de zedenpolitie met onder meer camerabeelden en getuigen, is de 34-jarige man opgespoord. Het slachtoffer is hiervan op de hoogte gebracht. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris en mag onder voorwaarden het verdere verloop van de zaak in vrijheid afwachten.

Achtervolgd door de verdachte

Het is zondagmiddag 12 december als de vrouw op het Plein in Bergen uit de bus stapt. Ze loopt in de richting van de Breelaan wanneer een onbekende man haar achtervolgt. Als de vrouw rond 17.45 uur de beboste Guurtjeslaan inloopt, probeert de man een gesprek met haar aan te knopen.

Vlak voor de rotonde, ter hoogte van de Boslaan, belaagt de man de vrouw en probeert hij haar vast te houden. Hierbij randt hij haar aan. De vrouw verweert zich en weet aan de greep van de man te ontkomen. Ze rent hard weg in de richting van de Boslaan, waar ze wordt opgevangen door een vrouw met een kind.