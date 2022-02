NL V de wereld verknuffelen

Als klein kind met je overleden vader knuffelen, dat is lastig. Maar de knuffels van Liesbeth Kruijs en Caressa Thera lijken een goede vervanger. Hun Haarlemse bedrijf groeit als kool en met dit gouden idee willen de ondernemers de wereld veroveren.

knuffelteam - nh/marcruyg

Het begon min of meer als een grap. "Kom we gaan een knuffel maken van iemand", zo schetst Caressa de start van het bedrijf. Met een paar pennestreken maakt ze een soort 'karikatuur' waarna deze wordt geprint op stof en er uiteindelijk een herkenbare knuffel ontstaat van een mens of dier. "Maar we hadden nooit verwacht dat het zo'n impact zou hebben en dat mensen er een tastbare herinnering aan overhielden". Ook Liesbeth was verrast. Na een baan in het kledingatelier van de Nederlandse Opera was ze thuis wat poppetjes aan het naaien. Manlief werd op verzoek van haar zoon 'verknuffeld' en haar ouders werden vereeuwigd bij een huwelijksjubileum. In de familie was het een succes en dus ging ze er mee door.

Quote hij wilde een knuffel van zichzelf als afscheidskado voor zijn kleinkind liesbeth kruijs

De doorbraak kwam toen een opa een bijzonder verzoek had. "Hij wilde een knuffel van zichzelf als afscheidskado voor zijn kleinkind omdat hij niet lang meer te leven had." Het bleek een schot in de roos. "Inmiddels is 80 procent van de knuffels die wij maken van mensen die er niet meer zijn", aldus de startende ondernemer. "Een tastbare herinnering."

hoe maak je herkenbaar gezicht - nh/marcruyg

"We kijken goed naar de vorm van het gezicht, de ogen, dikte van de wenkbrauwen en de stand van de mond", aldus Caressa. De grafisch ontwerpster is met een toenemend aantal collega's verantwoordelijk voor het maken een goed lijkende knuffel. Het lijkt simpel maar het blijft een kunst om de karaktereigenschappen in een paar pennestreken te vatten.

Quote Als startende ondernemer moet je vooral groot blijven denken en altijd maar doorgaan liesbeth kruijs

Ook al denk je; "waar gaat dit naar toe?" Als startende ondernemer moet je volgens Liesbeth vooral groot blijven denken. De knuffels worden inmiddels in heel Nederland verkocht en gaan steeds vaker de grens over naar België. En als het aan de ondernemers ligt zijn hun knuffels straks ook in Amerilka te koop.