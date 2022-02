Alkmaarse Mohamed (19) moet naar Duitse gevangenis voor strafzaak plofkraak

Dat meldt zijn advocaat Vito Shukrula aan NH Nieuws. Hij heeft nog steeds sterke twijfels dat in Duitsland de zorg voor zijn cliënt goed zal zijn: die is aan het revalideren van zware verwondingen die hij opliep november vorig jaar.

De tiener zit in een rolstoel en had, zoals afgesproken met de rechter, naar de uitspraak een koffer met kleding mee en een doos met medicatie.

De Duitse justitie denkt dat Mohamed samen met twee anderen een plofkraak pleegde in Neuss. Daarna zouden ze zijn gevlucht en de Alkmaarder dus bij de ingang van het ziekenhuis in Eindhoven zijn gedumpt.

Mogelijke straf in Nederland

Hij is nog steeds de enige opgepakte verdachte in de zaak. Het OM in Duitsland diende een verzoek in voor overlevering, zodat de tiener daar kan worden berecht. Wél is door de officier beloofd dat hij een eventuele straf in de Nederlandse gevangenis mag uitzitten.

Advocaat van de 19-jarige pleitte hier tegen, omdat hij vreest dat zijn cliënt daar niet de specialistische zorg zou krijgen die hij nodig had. Ook stelde hij dat de Alkmaarder de Duitse taal niet beheerst.

De rechtbank besliste in zijn nadeel. Na die uitspraak deze week is hij meteen gevangengenomen en op dit moment zit hij nog in detentie in Nederland. Doorgaans wordt Mohamed dan binnen 10 dagen overgeleverd naar Duitsland, waar hij daar in een huis van bewaring het onderzoek naar de plofkraak moet afwachten.