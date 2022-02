Zaankanter Herman zorgde voor de coördinatie tijdens storm: "We gaan niet afwachten"

Met zo’n 500 storm gerelateerde meldingen en 220 aan te sturen medewerkers, waren de afgelopen dagen erg druk voor de Officier van Dienst van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Herman Meijer: "Het begon eigenlijk al woensdag, toen hadden we forse incidenten in Zaandijk en Koog aan de Zaan."

Meijer gaat zelf niet de weg op, maar coördineert de boel vanaf een afstand. "Ik sta rechtstreeks in contact met het actiecentrum." Hij overlegt in sommige situaties, zoals bij het Krimp , met de gemeente en de eigenaren van het gebouw. Op de Krimp in Zaandam waaiden dakdelen van een gebouw.

"Ik was officier van Zaanstad, Wormerland, Landsmeer en Oostzaan", vertelt Zaankanter Herman Meijer, die al twintig jaar Officier van Dienst is. Samen met zijn collega zorgt hij tijdens de storm ervoor dat in Zaanstreek-Waterland de coördinatie tussen verschillende partijen, zoals de brandweer en gemeente, vlekkeloos verloopt.

Er wordt besloten om de minder spoedeisende klussen door te zetten naar drie andere ontvangstpunten in de regio, met elk een apart verbindingskanaal. Prio 2, bijvoorbeeld een boom die dreigt om te waaien, gaat gelijk door naar de brandweer. "Alle posten zijn ingezet", licht Meijer toe. "Er waren zo’n 220 mensen aan het werk. Normaal zijn dit er 22."

Op woensdag begon het volgens Meijer al. "Er waren in Zaandijk drie daken van woningen afgewaaid en bij station Koog aan de Zaan dreigde een boom op het spoor te vallen." Die dag gingen alle meldingen nog via de meldkamer. Maar het was volgens de Officier van Dienst niet realistisch om in het weekend ook zo te werken. "Als er zoveel meldingen komen, dan kan de meldkamer het niet meer kwijt."

De cijfers zijn een inschatting, want niet alle meldingen zijn via de meldkamer binnengekomen. Veel stormproblemen zijn lokaal afgehandeld.

Er kwamen veel meldingen binnen. Er zijn in de afgelopen dagen zo’n 500 stormgerelateerde meldingen binnengekomen. De meldingen gingen in zo’n 50 procent van de gevallen om (bijna) omgewaaide bomen, in 45 procent van de gevallen ging het om losliggende daken en/of geveldelen en 5 procent waren overige stormschades. In zo’n 20 procent van de incidenten is een redvoertuig (autoladder of hoogwerker) ingezet.

Er waren meerdere incidenten bijzonder voor Meijer. ‘s Nachts was Meijer voor Oost-Dorsch aan het coördineren. Bij de flat in Poelenburg hingen bij meerdere etages de balustrade los.

"Je wil dan mensen waarschuwen. Natuurlijk komt het meer voor, maar in deze vorm was toch wel redelijk uniek."

Ook in Wormer was het spannend. Daar zat op de toren een dertig meter hoge ijzeren plaat los waar niemand bij kon komen. "Het was een bijzondere storm, met veel gebouwschade." Bovendien viel in Wormerveer een boom op een auto, maar er vielen in Zaanstreek-Waterland geen dodelijke slachtoffers. Meijer: "We hebben geluk gehad."

Spanbanden

Hoewel de storm uniek was, was de veiligheidsregio volgens Meijer goed voorbereid. "Zowel in de middelen als in de alarmering. We zien het aankomen. We gaan niet afwachten. Vrijdag om 12.00 uur ‘s middags hadden we alles voorbereid. Maar dat mag je ook verwachten van onze organisatie. Het zou heel bijzonder zijn als je je nog laat verrassen door dit soort omstandigheden."