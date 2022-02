Witte korrels waardoor hond in Heiloo overleed volgens politie geen rattengif

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van het NHD.

Joey overleed nadat hij op zaterdag 5 februari met zijn baasje een wandeling maakte door de Heilooër Zuiderneg en van de witte korrels had gegeten.

De Jack Russel braakte 's middags zijn eten uit. In eerste instantie vond de eigenaar dat niet alarmerend, want Joey is volgens hem een druktemaker. Maar al snel verslechterde de situatie en rond 15.00 uur werd Joey met spoed opgenomen in Dierenkliniek Any Animal. De vergiftiging werd het dier uiteindelijk fataal. De kliniek trok aan de bel met serieuze vermoedens van gif in het bos.

Flyers

Naast Joey werden ook andere honden ziek nadat ze korrels hadden gegeten. Op meerdere plekken in Heiloo werden de korrels gevonden. Om hondeneigenaren te alarmeren hing de gemeente bordjes op bij de ingangen van het bos en deelden boswachters flyers uit.

In december 2019 sloegen hondenbaasjes ook alarm. Zeker één - mogelijk twee - hond(en) werd destijds slachtoffer van vergiftiging.

Na de dood van Joey sprak verslaggever Tom Jurriaans in Heiloo met bezorgde hondeneigenaren: