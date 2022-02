De Peiling: de politie zou het mobiele netwerk moeten platleggen in noodsituaties

Het zal je niet ontgaan zijn: de gijzeling gisteravond in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. Een gewapende man hield een klant gegijzeld en eiste geld in de vorm van cryptovaluta. De beelden gingen al snel rond op social media, maar de politie gaf een dringend verzoek om juist geen beeldmateriaal te publiceren of streamen. Zou de politie voortaan bij dit soort situaties het mobiele netwerk moeten platleggen?

Urenlang was gisteravond een gijzeling aan de gang in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. Een gewapende man hield een klant gegijzeld en eiste 200 miljoen aan cryptovaluta. Het begon allemaal rond half zes ‘s avonds en al snel zag het Leidseplein blauw van de politie. Na vijf uur wist de gegijzelde te vluchten, en werd de gijzelnemer door een arrestatieteam aangereden.

Livebeelden snel online

Online gingen al snel beelden rond van de gijzeling. Diverse media, waaronder ook zogenoemde juicekanalen, deelden livebeelden van het incident via sociale media. De politie riep tijdens de gijzeling op daarmee te stoppen in verband met de veiligheid van de betrokkenen in het pand en de agenten die aan het werk waren.

De politie gaat mensen die livebeelden van de gijzeling deelden niet aanpakken. Een politiewoordvoerder laat weten geen waardeoordeel over het streamen van de beelden te willen vellen. "Wel vragen we in de toekomst terughoudend te zijn in dit soort gevallen. We doen die oproep niet voor niets." De politie kan het materiaal dat nu gepost en gedeeld is wel gebruiken in het onderzoek naar de zaak.

Hoe denk jij erover? Zou de politie het mobiele netwerk moeten platleggen in dit soort situaties zodat bijvoorbeeld beelden niet online gedeeld kunnen worden? Of gaat dat te ver?