Bussen Connexxion vanaf maandag weer volgens normale dienstregeling

Vanaf volgende week maandag gaan de buslijnen van Connexxion in de regio's Amstelland, Haarlemmermeer en Haarlem weer volgens de normale dienstregeling rijden. Vanwege personeelstekorten door corona rijden de bussen op dit moment als op een zaterdag.

Dat laat een woordvoerder van het vervoersbedrijf weten aan NH Nieuws. Door de tijdelijke dienstregeling rijden de bussen minder dan normaal. Zo gaat het in sommige gevallen om een kwartier- of halfuursdienst. Dit leidt tot vollere bussen en langere wachttijden voor reizigers.

"We hebben de afgelopen vier weken zoveel mogelijk gelede (extra lange) bussen ingezet op drukke momenten en trajecten. Natuurlijk zijn er momenten geweest dat bussen overvol waren", laat de woordvoerder weten. "Gelukkig hebben de meeste reizigers begrip gehad voor de ontstane situatie doordat veel van onze chauffeurs ziek thuis waren als gevolg van coronabesmetting of in quarantaine verbleven."

Niet alle lijnen waren getroffen door de noodmaatregel. Enkele zeer populaire verbindingen, waar veel scholieren of mensen met een cruciaal beroep gebruik van maakten, zijn uitgezonderd.

NS nog niet

De treinen gaan voorlopig nog niet naar 'normaal'. De NS verwacht dat pas vanaf 31 maart de normale dienstregeling kan worden hervat. De spoorvervoer rijdt op dit moment net als Connexxion met een aangepaste dienstregeling vanwege coronabesmettingen.