Gemeente Bergen gevoelig voor kritiek op digitaal parkeren: meer tijd en maatwerk

Volgens de wethouder haalt de extra tijd de druk wat van de ketel, meldt mediapartner Duinstreek Centraal. Ook zorgt het volgens Bekkering voor meer tijd om maatwerk te leveren bij een groep mensen die moeilijk uit de voeten kan met digitale dienstverlening. Op straat wordt al wel gecontroleerd door parkeerhandhavers, maar mensen die hun vergunning nog niet op orde hebben, krijgen voorlopig eerst een waarschuwing.



Het digitale parkeersysteem gaat in op 1 maart. De afgelopen vijf maanden zijn er meer dan 5.000 aanvragen op de nieuwe manier verwerkt. Maar met het naderen van de invoeringsdatum, blijken lang nog niet alle inwoners de overstap te hebben gemaakt naar het nieuwe systeem. Het verzet tegen de omschakeling is het grootste in Egmond aan Zee. Daar voeren inwoners actie voor keuzevrijheid tussen een papieren kaart of digitale registratie.

Schaamte

Volgens Rita Koppedraaijer van de Facebook-groep 'Hart voor Egmond' is het een probleem bij honderden mensen die zich bijvoorbeeld geen raad weten met de online registratie van huurders van hun zomerhuisje. Naar aanleiding van een uitzending van het SBS-programma Hart van Nederland is vrijdag besloten dat zij terecht kunnen bij het Sociaal Team in Egmond, dat de betreffende inwoners - indien mogelijk - aanmeldt voor een ouderwetse papieren parkeervergunning.

Inwoners die al een papieren bezoekerskaart toegezegd hebben gekregen, ontvangen automatisch ook een papieren verblijfsrecreantenvergunning als zij deze hebben aangevraagd.



Maar volgens Koppedraaijer is dat niet genoeg. Zij denkt dat er bij veel mensen schaamte heerst over hun eigen digitale onvermogen, waardoor ze zich niet durven te melden bij het Sociaal Team. Ze wijst er bovendien op dat het Sociaal Team bestaat uit vrijwilligers. De groep die behoefte heeft aan hulp bij de aanvraag, is volgens haar veel te groot voor het kleine team van vrijwilligers.

Petitie

Koppedraaijer wil dat iedereen zelf de keuze krijgt tussen een digitale registratie of een papieren parkeerkaart achter de voorruit. Een petitie op internet die oproept om te stoppen met het online parkeerbeleid in de Egmonden, is inmiddels meer dan 400 keer getekend.



Wethouder Bekkering stoort zich aan de acties en kritiek die vooral op social media worden geuit. Volgens hem is er een goed systeem opgetuigd om maatwerk te bieden aan mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen. Op die manier zijn al ruim 100 mensen geholpen bij de aanvraag van bezoekersvergunningen.

De service is vorige week uitgebreid naar de verblijfsrecreantenvergunningen. "We luisteren continu of er nog problemen zijn en proberen die dan op te lossen", zegt Bekkering. "Zo is dit maatwerk tot stand gekomen. Als we daar nog zaken in kunnen verbeteren, dan horen we dat graag en pakken we dat op."