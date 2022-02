Bewoners Uithoorns hofje uren op straat na brand in woning, bewoner (34) opgepakt

Rond de vijftien bewoners van het Plesmanhof in Uithoorn zijn gisteravond geëvacueerd omdat er in één van de woningen brand woedde. De 34-jarige bewoner van dat appartement is opgepakt op verdenking van brandstichting. Het zou gaan om een verwarde man, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Woningen Uithoorns hofje ontruimd om brand in appartement - VLN Nieuws

De bewoonster van een van de ontruimde appartementen zag hoe rond 23.15 uur plotseling politie, brandweer en ambulance de straat kwamen ingereden. "Hij wilde het appartement niet uit", zegt ze over de verdachte. "Dat is toch wel de grootste zorg geweest." Volgens de vrouw kregen de geëvacueerde bewoners het aanbod om de inzet van de hulpdiensten op het bureau af te wachten. Zij heeft daarvoor bedankt, of andere bewoners wel van dat aanbod gebruik hebben gemaakt, is niet bekend. Brandlucht De brand was snel geblust, maar het duurde even voordat de verdachte kon worden aangehouden. Uiteindelijk lukte dat rond 1.00 uur. De man werd schreeuwend en tegenstribbelend naar buiten gebracht. "Rond 1.30 uur mochten we weer naar binnen", aldus de buurtbewoonster. "Het is dan wel spannend om je huis weer in te gaan, omdat je die brandlucht nog ruikt."

Bij een brand in een woning aan #Plesmanhof in #Uithoorn heeft de bewoner rook ingeademd. De bewoner is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. — Brandweer AA (@BrandweerAA) February 23, 2022