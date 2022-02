Woningoverval Barkstraat Zaandam: vrouw werd opgesloten, man ervandoor met de buit

Omstreeks half 8 vanmorgen is aan de Barkstraat in de wijk Peldersveld ingebroken. De bewoonster uit Zaandam kwam naar beneden en stond oog in oog met de inbreker, waarna zij werd opgesloten in een ruimte. De overvaller is daarna met de buit ervandoor gegaan. De dader is spoorloos en politie doet momenteel een buurt- en sporenonderzoek.