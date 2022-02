Van kapper tot kok: Pauline laat Haarlemmers met haar bril slechtziendheid ervaren

Een kapsel knippen met een bril waar je maar voor een paar procent doorheen kan kijken. Kapper Jan Dortmundt nam die uitdaging aan van de slechtziende Haarlemse Pauline van Heuven. Haar droom is dat Haarlem de meest toegankelijke stad van Nederland wordt, maar er is nog een hoop werk te verzetten . Om haar doel onder de aandacht te brengen plaatst ze regelmatig bij een stadgenoot haar 'ervaringsbril' over zijn of haar ogen.

Vandaag is haar kapper Jan aan de beurt om de ervaringsbril te dragen. Hij is best een beetje zenuwachtig, want iemand knippen met een bril waar je nauwelijks doorheen kan kijken, dat heeft hij in zijn ruim 40 jaar durende carrière nog nooit gedaan. "Je gaat problemen ervaren met diepte", waarschuw Pauline alvast. "En ik wil geen korte coupe Jan, pas op", lacht ze. En dan is het zover.

Op een positieve manier het gedrag van mensen een klein beetje veranderen, dat probeert Pauline. Als ze ziet dat er in de stad qua toegankelijkheid iets kan verbeteren, dan gaat ze het gesprek aan. Als er bijvoorbeeld weer eens fietsen of bouwsteigers op de witte geleidelijnen voor slechtzienden staan. "Het is geen onwil, maar onwetendheid. Mensen weten vaak niet van de looplijnen", vertelt ze. "Het Houtplein en het Stationsplein worden heringericht. Ik zie dan nergens de geleidelijnen op de tekeningen. Dan ga ik op onderzoek uit wie de verantwoordelijke is en dan maak ik daar een praatje mee."

Meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen

Om toegankelijkheid ook meer op de agenda te zetten in de Haarlemse politiek, heeft Pauline zich verkiesbaar gesteld voor de partij Jouw Haarlem. Ze staat onderaan de lijst, maar hoopt dat ze met voorkeurstemmen een eind kan komen. "Want het gaat om meer dan alleen het verlagen van een simpel stoepje. Het is veel meer dan dat. Het gaat hand in hand met participatie en inclusiviteit."

Mochten de gemeenteraadsverkiezingen voor haar een succes worden, dan zal ze natuurlijk ook de toegankelijkheid in de raadszaal in de gaten houden. "Maar voor mij hoef je dan niet een monumentaal pand af te breken, hoor. Zolang de goede begeleiding er is, is het helemaal prima."