Ondernemers trekken eigen plan om Castricum aan Zee op te knappen: "Er is niks gedaan"

Het onderhoud aan de strandopgang van Castricum aan Zee laat volgens lokale ondernemers te wensen over. Daarom proberen ze het op de agenda van lokale politici te krijgen: "De afgelopen vier jaar is er ondanks beloftes niets gebeurd."

Inter Visual Studio/Sam de Joode

Onder de naam 'C aan Zee' hebben zeven Castricumse ondernemers aan het strand zich verenigd. Ze werken al langer samen, maar met de komende gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht zijn ze plannen gaan maken om voor 2025 een beter strand te krijgen voor toeristen en voor de bewoners uit de regio. Ze richten zich vooral op meer kwaliteit en veiligheid, vertelt Vincent Meurs van strandpaviljoen Zeezicht, één van de initiatiefnemers. "We willen niet vergroten, niet meer mensen lokken, maar voornamelijk investeren in kwaliteit." De ondernemers doen dat al, maar de publieke ruimte blijft volgens hem achter. "Al zo'n tien jaar staat vernieuwing van de strandopgang op de Castricumse politieke agenda. Vier jaar geleden is het meegenomen in het collegebesluit, om er nu echt iets aan te doen", aldus de ondernemer. "Toch is er de afgelopen vier jaar niks gebeurd."

Vooral de bestrating is achterstallig en de strandopgang kan volgens Meurs een stuk veiliger. "Ook door bijvoorbeeld een keet neer te zetten waar tot tien uur 's ochtends kan worden geladen en gelost. Dan kunnen ondernemers aan het strand vervolgens vanuit daar hun voorraad aanvullen en is het strand na tienen autoluw." Tekst gaat verder onder foto:

C aan Zee

Het aanbod van oplaadpalen voor elektrische fietsen en meer ruimte om fietsen te parkeren zijn andere punten waar volgens Meurs aan gewerkt moet worden: "De mobiliteit van bezoekers is de afgelopen jaren flink veranderd. Mensen gaan steeds vaker met de (elektrische) fiets. Die moeten ze er wel normaal kwijt kunnen." Verder moeten er 'wat knappe bankjes komen'. De bankjes die er nu staan zijn volgens Meurs verouderd. Ook het afvalsysteem moet anders: "Er zijn nu maar drie bakken waarin afval kan worden gescheiden, verder wordt alles op één hoop gegooid. Dat is wat ons betreft echt niet meer van deze tijd." Tekst gaat verder onder foto:

C aan Zee

Meurs benadrukt dat er dan wel echt iets moet gebeuren: "Ook de afgelopen vier jaar is geroepen dat ze wat met het strand willen, maar daar is geen budget voor vrijgemaakt. Terwijl het toch in ieders belang is om het strand van Castricum toekomstbestendig te maken."

Om de raadsleden mee te nemen in hun plan, gaven de ondernemers kortgeleden een presentatie over hoe zij de toekomst van het strand zien. Daar is volgens de initiatiefnemer goed op gereageerd: "Er was heel veel begrip voor situatie. De meeste raadsleden komen vaak op het strand en zien waar het tekort schiet. Ze staan ervoor open, maar nu moet het nog in hun verkiezingsprogramma."

