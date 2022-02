Ajax-trainer Erik ten Hag kan weinig met favorietenrol tegen Benfica

Ajax speelt woensdag in de achtste finale van de Champions League tegen Benfica. In Portugal zijn de Amsterdammers de grote favoriet. "Ik kan er niet zoveel mee met dat wij favoriet zijn. Wij richten ons op de wedstrijd", reageert Ajax-trainer Erik ten Hag.

Ziekenboeg

Ajax kan niet beschikken over de langer geblesseerden Maarten Stekelenburg, Sean Klaiber en Zakkaria Labyad. Ook spits Brian Brobbey is er tegen Benfica niet bij. "Het gaat goed met Brobbey en hij ligt op schema. Ik kan er allen nog geen datum op plakken wanneer hij weer fit is", vertelt Ten Hag.