Schoten gelost in Beinsdorp, bewoners horen zes knallen: "Bizar in zo'n gehuchtje"

Aan de Venneperweg in Beinsdorp zijn afgelopen weekend meerdere kogels afgevuurd. Bewoners hoorden zaterdagochtend rond 07.00 uur meerdere knallen en de politie vond iets later kogelhulzen.

"Bizar dat dit gebeurt in zo'n gehuchtje als Beinsdorp", vertelt een van de bewoners aan NH Nieuws. "Wij hoorden rond 07.10 uur een aantal schoten. Het gerucht gaat dat anderen daarna een auto hard weg hebben horen rijden. Maar niemand heeft iets gezien."

Mysterie

De schoten zouden halverwege de Venneperweg richting de Hillegommerdijk gelost zijn. Een bewoner vertelt dat er een aantal 9 millimeter hulzen zouden zijn aangetroffen. Weer een ander vertelt dat zij vier schoten hoorde.

Voor de bewoners en politie is het voorlopig een mysterie wat er zaterdagochtend precies is gebeurd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt er zijn (nog) geen meldingen van kogelinslagen binnengekomen.

De politie vraagt getuigen zich te melden.