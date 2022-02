Omgewaaide boom vernielt meerdere graven op Enkhuizer begraafplaats

Een door de stormen omgewaaide boom heeft in totaal zes graven vernield op de algemene begraafplaats in Enkhuizen. Volgens een getuige viel de boom met een harde knal en flink wat geweld op enkele graven die daardoor schade opliepen.

Op een foto die we toegestuurd kregen door de familie Swagerman is te zien hoe enkele graven bedolven zijn onder de omgewaaide boom. Gisteren is die in stukken gezaagd en opgeruimd door de servicedienst van de gemeente. Pas toen was de schade goed te overzien.

Steen in stukken gebroken

Zo was één steen in meerdere stukken gebroken. En op een ander graf met daarop een bowlingbal en kegels, bleek één van de kegels te zijn afgebroken. De gemeente gaat contact opnemen met de nabestaanden van de getroffen graven.

Volgens de gemeente zijn er niet meer bomen die dreigen om te vallen. Dus wordt er niet nog meer schade verwacht, en is het niet nodig extra maatregelen te treffen.